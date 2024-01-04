В Кривом Роге заметили массовое поселение ушастых сов (ФОТО)

В Кривом Роге заметили городок сов.

В наших краях ушастые совы встречаются довольно часто, но в городах эти птицы редко попадаются на глаза. Ну а в Кривом Роге заметили целый городок этих птиц.

Об этом пишут в сообществе на Facebook Природа Криворожья.

Ушастая сова. Колония, 129 кв, — говорится в сообщении.

В городах совы встречаются, но не столь часто и не массово. Селятся эти птицы в гнездах других пернатых, а именно – сорок. Иногда горожане готовят для совенят жилища, развешивая старые ведра, набитые хворостом. К удивлению, совы не против такой помощи со стороны людей.

Питаются совы преимущественно мышевидными грызунами. У нас в области известно не менее 30 мест скоплений сов. В наших местах холод для сов не страшен, а голод – большая проблема.

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