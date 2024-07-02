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В Кривом Роге заметили личинки редкого бражника из Красной Книги (ФОТО)

Сегодня 09:20
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В Кривом Роге сфотографировали необычных ярких гусениц.

Новости Днепра про В Кривом Роге заметили личинки редкого бражника из Красной Книги (ФОТО)

Фотографию опубликовали несколько дней назад в Facebook-сообществе «Насекомые Украины».

Оказывается, они — потомство редкого бражника, который называется «Мёртвая голова» и занесен в Красную Книгу.

По словам автора, на фото личинка с более выраженным оранжевым цветом готовится к куклованию — глубокому сну, во время которого гусеница в ходе развития превращается в бабочку.

Кстати, в понедельник 1 июля один из бражников на фото стал куколкой — видео опубликовала автор в том же сообществе и рассказала особенности куклования гусеницы.

Новости Днепра про В Кривом Роге заметили личинки редкого бражника из Красной Книги (ФОТО)

На портале Красной Книги Украины говорится, что куколки «мертвой головы» чувствительны к холоду, зимой часто гибнут.

Мертвая голова – единственный представитель своего вида в Украине. Ранее бражник не считался редким, однако в связи с погодными условиями, а также антропогенными факторами его популяция значительно уменьшилась.

Обычно они встречаются на полях, огородах, редколесьях. Питаются соком деревьев или пчелиным медом, более активны в сумерках. Особенность «мертвой головы» в том, что он может передвигаться на значительные расстояния, мигрируя с места на место.

Новости Днепра про В Кривом Роге заметили личинки редкого бражника из Красной Книги (ФОТО)

Фото из Красной Книги Украины

В заповедниках Украины охраняется пассивно.

Относительно размножения и разведения этого вида информации нет, однако автор фото с личинками сообщила в комментариях к сообщению, самостоятельно разводящему этот вид.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре заметили редкое насекомое, которое занесено в Красную Книгу (ФОТО).

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