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В Кривом Роге загорелось офисное здание

Сегодня 18:40
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В Кривом Роге тушили пожар в офисном помещении.

Новости Днепра про В Кривом Роге загорелось офисное здание

На улице Криворожстали в Кривом Роге в офисном помещении произошел пожар.

Как сообщили в ГСЧС, сообщение поступило около 15:18.

Приехав по вызову, спасатели выяснили, что горит офисное помещение на первом этаже четырехэтажного здания. Огнем повреждена отделка стен, мебель и офисное имущество на площади 5 кв. м.

В результате происшествия погибших и травмированных нет. Сотрудники успели выйти к приезду чрезвычайников.

В 15:35 возгорание локализовано и в 15:42 ликвидировано.

Новости Днепра про В Кривом Роге загорелось офисное здание

Новости Днепра про В Кривом Роге загорелось офисное здание

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