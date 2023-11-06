В Кривом Роге загорелось офисное здание

В Кривом Роге тушили пожар в офисном помещении.

На улице Криворожстали в Кривом Роге в офисном помещении произошел пожар.

Как сообщили в ГСЧС, сообщение поступило около 15:18.

Приехав по вызову, спасатели выяснили, что горит офисное помещение на первом этаже четырехэтажного здания. Огнем повреждена отделка стен, мебель и офисное имущество на площади 5 кв. м.

В результате происшествия погибших и травмированных нет. Сотрудники успели выйти к приезду чрезвычайников.

В 15:35 возгорание локализовано и в 15:42 ликвидировано.

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