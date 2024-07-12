В Кривом Роге задержан мужчина, который пообещал знакомому переправить его за границу за 10 тыс долларов

Житель Кривого Рога пытался переправить за границу своего военнообязанного знакомого.

По данным следствия, в июне этого года 45-летний мужчина встретил своего знакомого и пообещал помочь йому нелегально выехать из Украины. Свои услуги он оценил в 10 тысяч долларов. Также отметил дату, когда можно покинуть страну и рассказал все детали выезда. Так, согласно договоренности, в начале июля военнообязанный приехал в Мукачево и самостоятельно поселился в гостиницу, где ждал дальнейших указаний. Однако его разоблачили правоохранители.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

Там также добавили, что во время разоблачения схемы знакомая военнообязанного передала подозреваемому организатору 10 тысяч долларов.

Его также задержали правоохранители и сообщили о подозрении по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, содействие их совершению советами, указаниями, совершенное по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 242 000 гривен. Следствие продолжается.

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