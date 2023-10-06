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  • В Кривом Роге задержали изверга, который поджег и выбросил в помойку тело убитой женщины

В Кривом Роге задержали изверга, который поджег и выбросил в помойку тело убитой женщины

Сегодня 18:33
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Жуткая история.

Новости Днепра про В Кривом Роге задержали изверга, который поджег и выбросил в помойку тело убитой женщины

На днях на мусорном полигоне на Днепропетровщине из мусоровоза вывалился труп женщины. На место сразу вызвали полицию. Позже стало известно, что погибшая арендовала квартиру в Кривом Роге и недавно исчезла.

Как сообщили в полиции, до смерти женщину забил ее сожитель, с которым она поссорилась 2 октября. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Вероятный убийца решил поджечь ее тело и вынести на помойку.

Утром 4 октября на территории Саксаганского района при выгрузке мусора было обнаружено тело женщины. Нелюда, забившего до смерти и выбросившего на помойку труп своей знакомой, задержали.

Правоохранители по согласованию Криворожской прокуратурой сообщили ему о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшей.

Нападающему избрана мера пресечения — содержание под стражей, сроком на 60 суток.

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Новости Днепра про В Кривом Роге задержали изверга, который поджег и выбросил в помойку тело убитой женщиныУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге задержали изверга, который поджег и выбросил в помойку тело убитой женщиныРусский

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