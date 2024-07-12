В Кривом Роге задержали пенсионера, который избил и хотел изнасиловать 12-летнего мальчика

Извращенца, изнасиловавшего 12-летнего ребенка, взяли под стражу.
По данным следствия, фигурант применив физическую силу, совершил действия сексуального характера по отношению к ранее знакомому 12-летнему мальчику. Семья ребенка долгое время снимала жилье у преступника.
Оказалось, что подозреваемый неоднократно судим, в том числе за умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием, а также был осужден за грабеж, воровство, разбой.
В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Кривом Роге пожилой мужчина пытался изнасиловать ребенка и избил его.
Тревогу забила мать пострадавшего. После того как сын пришел домой в синяках и рассказал, что его избил пожилой мужчина, а после пытался изнасиловать, женщина вызвала полицию и скорую.
Ребенка госпитализировали в больницу на медицинское освидетельствование.
По словам родных мальчика, преступление мог совершить 60-летний знакомый мужчина, у которого семья снимала жилье.
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