В Кривом Роге задержали пенсионера, который избил и хотел изнасиловать 12-летнего мальчика

66-летний мужчина подозревается в изнасиловании ребенка.

Извращенца, изнасиловавшего 12-летнего ребенка, взяли под стражу.

По данным следствия, фигурант применив физическую силу, совершил действия сексуального характера по отношению к ранее знакомому 12-летнему мальчику. Семья ребенка долгое время снимала жилье у преступника.

Оказалось, что подозреваемый неоднократно судим, в том числе за умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием, а также был осужден за грабеж, воровство, разбой.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кривом Роге пожилой мужчина пытался изнасиловать ребенка и избил его.

Тревогу забила мать пострадавшего. После того как сын пришел домой в синяках и рассказал, что его избил пожилой мужчина, а после пытался изнасиловать, женщина вызвала полицию и скорую.

Ребенка госпитализировали в больницу на медицинское освидетельствование.

По словам родных мальчика, преступление мог совершить 60-летний знакомый мужчина, у которого семья снимала жилье.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: