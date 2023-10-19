В Кривом Роге за ночь произошло три самоубийства

В Кривом Роге за одну ночь сразу три человека покончили с собой.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Известно, что на детской площадке в Покровском районе повесился на веревке 20-летний парень. В квартире на Заречном 21-летняя девушка повесилась на турнике над дверью. Предварительно, самоубийству предшествовала ссора с мужем. А в Терновском районе мужчина выпал из окна многоэтажки. Он умер еще до приезда скорой.
Все обстоятельства этих ужасных событий будут устанавливать правоохранители.
Пожалуйста, не игнорируйте депрессивные состояния ваших родных, поговорите с ними, а лучше обратитесь за помощью к специалистам!
Также можно обратиться на круглосуточную горячую линию: 7333!
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