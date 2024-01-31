В Кривом Роге из-за взорвавшейся электронной сигареты загорелась квартира: детали инцидента

Днем 31 января спасатели получили сообщение о пожаре по улице Кокчетавской в Кривом Роге. По информации местных телеграмм-каналов, пожар вспыхнул из-за взрыва электронной сигареты, которая была на зарядке.
Именно из-за электронки вспыхнул огонь в квартирах на втором этаже. Спасатели вывели из задымленного дома на свежий воздух шесть человек, а также спасли троих детей из соседних квартир. К счастью, никто не пострадал.
Как сообщили в ГСЧС, во время пожара чрезвычайники спасли 6 человек, из них 3 ребенка, которых вывели на воздух, где их ждали медики. Однако чрезвычайники не отмечали, что стало причиной пожара.
Пострадавших осмотрели медики, но в госпитализации ни взрослые, ни дети не нуждались.
Многие сейчас курят именно электронки, заменив ими традиционные сигареты. Несмотря на то, что устройства кажутся безопасными, они могут загораться или взрываться. Это может произойти при неправильном или долгом заряжании.
При использовании электронок следует помнить следующие правила:
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