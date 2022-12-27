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В Кривом Роге из-за отравления алкоголем умерла 1-летняя девочка

Сегодня 15:49
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В Днепропетровской области из-за отравления алкоголем умерла 1-летняя девочка. Ее мать подозревают в халатности.

Новости Днепра про В Кривом Роге из-за отравления алкоголем умерла 1-летняя девочка

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

По данным следствия, 24-летняя мать долго не обеспечивала полноценного кормления и лечения младенцу, в результате чего годовалая девочка умерла. Кроме того, по заключению эксперта, алкогольное отравление способствовало быстрому наступлению смерти ребенка.

Женщине инкриминируют злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло за собой его смерть (ст. 166 УК Украины). Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Также жительницу Кривого Рога хотят лишить родительских прав, поскольку она воспитывает еще одного ребенка.

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