В Кривом Роге ищут пропавшую 15-летнюю девушку

Школьница скрылась в Кривом Роге.

Криворожские полицейские разыскивают 15-летнюю Злату Пузинину.

21 августа около 13:30 девушка вышла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, темно-рыжие волосы.

Была одета в короткие бежевые шорты, черный топ с завязками на спине, розовые кроссовки.

Просьба всем, кто имеет любую информацию о местонахождении девушки, 2009 года рождения, сообщить по телефону: 067-568-90-99 или 102.

Обновлено. В полиции сообщили, что девушку разыскали. С ней все хорошо, жертвой преступления она не стала.

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