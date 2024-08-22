В Кривом Роге ищут пропавшую 15-летнюю девушку

Криворожские полицейские разыскивают 15-летнюю Злату Пузинину.
21 августа около 13:30 девушка вышла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, темно-рыжие волосы.
Была одета в короткие бежевые шорты, черный топ с завязками на спине, розовые кроссовки.
Просьба всем, кто имеет любую информацию о местонахождении девушки, 2009 года рождения, сообщить по телефону: 067-568-90-99 или 102.
Обновлено. В полиции сообщили, что девушку разыскали. С ней все хорошо, жертвой преступления она не стала.
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