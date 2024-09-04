В Кривом Роге возросло количество пострадавших из-за утреннего удара

Число пострадавших увеличилось.

В Кривом Роге уже 6 пострадавших из-за ракетных обстрелов города, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

После ракетной атаки на город с переломом 58-летняя женщина. Она пока будет в больнице под наблюдением медиков.

Число многоэтажек, где разбиты окна, превысило полсотни. В городе повреждено 5 учебных заведений и 8 магазинов. Задело бизнес-центр, кафе, салоны красоты. Избиты и 9 авто местных жителей.

Людям оказывают психологическую помощь. Рядом с ними все службы и благотворители. Одни фиксируют разрушение. Другие дают стройматериалы, чтобы временно закрыть избитое.

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