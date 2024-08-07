В Кривом Роге возле подъезда дома засняли тарантула (ФОТО)

У подъезда одного из домов на ж/м СевГОКа местная жительница заметила ядовитого паука-маму, которая бережно охраняла свое потомство.
Публикацию с фотографиями обнародовали в Facebook-сообществе «Природа Криворожья».
В комментариях к сообщению горожанка отметила, что, несмотря на страх этих членистоногих, трогать его не стала, а лишь осторожно подтолкнула подальше от двери подъезда к клумбе.
Большинство комментаторов утверждает, что на фото – южнорусский тарантул. Однако до этого отмечают – бояться его не надо.
Мамочка тарантула ищет, где ей кокон спрятать, не трогайте их, они офигенные… У нас их здесь когда-то было огого, сейчас, к сожалению, такой красоте нет почти… — написал пользователь Facebook.
В комментариях пишут, что важно не трогать их, тогда они и не укусят.
Несмотря на то, что он ядовит, опасен только для беспозвоночных. Его яда не хватит для того, чтобы серьезно повлиять на здоровье человека или животного.
В случае его укуса, обычно неглубокого, на теле может появиться небольшая реакция, похожая на пчелиную: покраснение, отек, кратковременное повышение температуры тела. Однако за болевыми ощущениями может походить на укус шершня. В некоторых случаях может вызвать аллергическую реакцию, в таком случае лучше обратиться к врачу во избежание осложнений в виде тошноты, рвоты, головокружения и затрудненного дыхания.
Однако все же советуем пользоваться этими рекомендациями после укуса ядовитого паука:
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре заметили редкого ядовитого паука.
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