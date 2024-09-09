В Кривом Роге возле больницы заметили лисенка (ВИДЕО)

В Кривом Роге на территории больницы бегал лисенок.

В Кривом Роге местные жители заметили, что возле больницы №4 бегает маленький лисенок.

Видео, где видно, как дикое животное ходит посреди улицы города, обнародовали в местных Telegram-каналах.

Как именно и откуда он попал на территорию больницы, непонятно. Видно, что животное что-то ищет, вероятно, еду, или мать-лису.

Также заметим, что, несмотря на то, что лисенок может выглядеть невинно, важно не приближаться к нему. Известно, что эти дикие животные являются переносчиками такой опасной болезни, как бешенство.

В случае, если вы заметили диких животных на территории, где проживают люди, обращайтесь в КП «Зооконтроль» по телефону: +380 68 828 2255.

Напомним, ранее мы писали, где в Днепре можно бесплатно вакцинировать от бешенства домашнего любимца.

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