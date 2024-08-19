В Кривом Роге вор едва не разбил лоб, когда пытался сбежать из магазина через стекло

Мужчина украл товар с прилавка магазина, а затем попытался сбежать, разбив стекло входной двери, рассказала Полиция охраны Кривого Рога, чьи сотрудники задержали вора.
Как сообщили в Криворожском ГО УПО, на пульт централизованного наблюдения поступило сообщение «Тревога» из охраняемого магазина. На место происшествия прибыл очередной наряд реагирования и задержал вора. Им оказался 40-летний житель Кривого Рога.
Как рассказали работники, мужчина забрал товар не заплатив, и уже хотел выходить из магазина, но его заметили продавцы, поэтому криворожец побежал на выход, разбив стекло двери, из-за чего едва себя не ранил.
После приезда охранников нарушителя задержали и передали следственно-оперативной группе Криворожского районного управления полиции для установления всех обстоятельств.
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