В Кривом Роге водитель грузовика «Новая почта» устроил серьезное ДТП: что известно

Авария произошла на перекрестке улицы Кобылянской и проспекта Мира в Центрально-городском районе Кривого Рога.
Об этом сообщает портал «На часі».
Известно, что 60-летний водитель 22-тонного грузовика «Новой почты» не уступил 52-летнему водителю Mazda, который двигался по главной дороге.
В результате столкновения второй водитель получил ушибленную рану лба, резаную рану правой ушной раковины и вывих одного пальца левой руки. Сильно пострадало и его авто.
Оба водителя на момент ДТП не были пьяными. Все детали и обстоятельства выясняют правоохранители.
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