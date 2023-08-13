В Кривом Роге водитель грузовика «Новая почта» устроил серьезное ДТП: что известно

В воскресенье, 13 августа, в Кривом Роге произошло серьезное ДТП с участием грузовика "Новой почты". На перекрестке фура не уступила дорогу легковому автомобилю Mazda.

Авария произошла на перекрестке улицы Кобылянской и проспекта Мира в Центрально-городском районе Кривого Рога.

Об этом сообщает портал «На часі».

Известно, что 60-летний водитель 22-тонного грузовика «Новой почты» не уступил 52-летнему водителю Mazda, который двигался по главной дороге.

В результате столкновения второй водитель получил ушибленную рану лба, резаную рану правой ушной раковины и вывих одного пальца левой руки. Сильно пострадало и его авто.

Оба водителя на момент ДТП не были пьяными. Все детали и обстоятельства выясняют правоохранители.

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