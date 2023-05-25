В Кривом Роге во второй раз судили маму, чьи дети не посещали онлайн-уроки

Об этом говорится в сообщении Терновского районного суда Кривого Рога.
Недавно Терновский суд вынес приговор маме, чьи дети не посещали онлайн-занятия. Отмечается, что женщина второй раз за год получает штраф за уклонение от исполнения родительских обязанностей.
Около месяца двое малолетних детей не ходили на онлайн-уроки, поэтому учителя пожаловались на их маму. В суде ей назначили административное наказание в виде штрафа. Теперь женщина должна заплатить 1700 гривен.
Это решение суда призвано напомнить всем родителям о важности выполнения своих обязанностей и обеспечении надзора за детьми. Родительские обязанности имеют огромное значение для здоровья, развития и будущего детей. Это обязанности, которые следует выполнять без промедления и неукоснительно, – отметили представители Терновского райсуда.
Напомним, ранее мы уже рассказывали о женщине, которую судили, потому что ее дети не ходили на онлайн-занятие. Тогда школьники почти три месяца вообще не появлялись на уроках. Мама на суд не пришла, но признала, что не интересуется жизнью своих сыновей. Схожий случай произошел в Павлограде.
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