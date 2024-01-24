В Кривом Роге, во время замены окон, пеной замуровали летучих мышей, которые поселились в щелях: что с ними

В Кривом Роге рабочие во время замены окон задули пеной летучих мышей, которые спали в щелях подоконника.

Об этом сообщает Украинский центр реабилитации рукокрылых.

Не успел утихнуть скандал в Полтаве, где с балкона выбросили тысячу летучих мышей, так похожая история произошла в Кривом Роге. В доме на улице Быкова рабочие, устанавливавшие новые окна, замуровали пеной с десяток спавших в щелях рукокрылых.

Беда не приходит одна. В этот раз Кривой Рог. Летучих мышей замуровали пеной во время замены окна в подъезде. Жители были шокированы при виде этого и нашли наш номер, попросили помочь спасти животных! – прокомментировали ситуацию волонтеры.

Специально ли рабочие пытались замуровать маленьких созданий в стенах, или это было случайно, установить не удалось. У летучих мышей сейчас зимняя спячка, поэтому нередко они прячутся у окон или балконов.

Рукокрылых вытащили из ловушки криворожские волонтеры. Маленькие «бэтмены» чуть не остались замурованными в монтажной пене.

Летучие мыши были облеплены пеной и не могли нормально двигаться. Все спасенные рукокрылые сейчас под присмотром волонтеров.

Что делать, если дома увидели летучую мышь?

Конечно, рукокрылые могут казаться опасными, но на самом деле они не могут навредить людям. Особенно во время зимней спячки, когда эти создания самые уязвимые. Поэтому найдя летучую мышь у себя дома – не надо паниковать.

Если летучая мышь случайно залетела в вашу квартиру летом, нужно открыть все окна и дождаться пока животное само вылетит. Не нужно пытаться ее сбить, или выгнать насильно. Можно попытаться направить полет рукокрылого в сторону окна тряпкой или полотенцем.

Когда летучая мышь перестала летать и сел на стену или другую поверхность, наденьте плотные перчатки, затем попробуйте поймать животное и выпустить на улицу.

Если нашли спящую летучую мышь днем, то наденьте перчатки, поймайте ее, положите в коробку (обязательно сделайте маленькие отверстия, чтобы создание не задохнулось внутри) и закройте ее. Ночью выпустите животное на улицу.

Что делать с летучими мышами зимой?

Если летучая мышь поселилась в вашем погребе, то лучше не трогайте ее. Весной животное вылетит само.

Найдя летучую мышь на улице, стоит положить ее в коробку (в перчатках и не забыть об отверстиях для воздуха) и позвонить специалистам центра, который занимается рукокрылыми.

Если летучая мышь осталась на спячку у вас на балконе, то не убивайте ее. Лучше попытаться обратиться к волонтерам, занимающимся рукокрылыми.

Каждая находка летучей мыши очень важна, поэтому, если есть возможность, присылайте фото найденных рукокрылых и координаты на почту:

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Сообщайте о находках летучих мышей и получайте консультации специалистов по следующим телефонам:

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