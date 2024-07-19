В Кривом Роге внезапно перестала работать Новая Почта: в чем дело

Местные Telegram-каналы Кривого Рога сообщили, что Новая Почта временно не работает.
По предварительной информации, горожане жалуются, что не могут забрать или отправить посылки.
В 09:10 в Telegram-канале Новой Почты сообщили о причинах того, почему их отделения неожиданно прекратили работу.
В связи с некоторыми программными обновлениями произошел технический сбой в работе системы обслуживания клиентов, — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что причину сбоя уже выяснили и сейчас проводят работы по устранению проблемы. Работа почтовых отделений будет возобновлена в ближайшее время.
Как только поднимемся – обязательно проинформируем, – написали в публикации.
UPD: в 10:12 работа возобновлена:
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