В Кривом Роге внезапно перестала работать Новая Почта: в чем дело

В некоторых регионах Украины перестали работать отделения Новой Почты, в том числе в Днепропетровской области.

Местные Telegram-каналы Кривого Рога сообщили, что Новая Почта временно не работает.

По предварительной информации, горожане жалуются, что не могут забрать или отправить посылки.

В 09:10 в Telegram-канале Новой Почты сообщили о причинах того, почему их отделения неожиданно прекратили работу.

В связи с некоторыми программными обновлениями произошел технический сбой в работе системы обслуживания клиентов, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что причину сбоя уже выяснили и сейчас проводят работы по устранению проблемы. Работа почтовых отделений будет возобновлена ​​в ближайшее время.

Как только поднимемся – обязательно проинформируем, – написали в публикации.

UPD: в 10:12 работа возобновлена:

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