В Кривом Роге вернут электротранспорт и уличное освещение

В Кривом Роге вернутся трамваи, троллейбусы и уличное освещение.

Об этом сообщил Александр Вилкул.

По его словам, сегодня 13 декабря с 12.00 выводят на линии троллейбусы, трамваи и скоростной трамвай. Также сегодня вечером будут пытаться включать наружное освещение, но в меньшем формате – не более 30%.

Напомним, в Днепре электротранспорт работает в режиме «обкатки» – это технические рейсы, которые могут перевозить пассажиров. Потому увидеть на улицах города троллейбусы можно, но полноценно они не ездят.

Кроме этого, со вчера в Днепре начали включать уличное освещение. Но вернут только часть. Так, общее количество действующего уличного освещения не будет превышать 30% и будет зависеть от ситуации в энергосистеме Украины. Выключат его в 21:00.

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