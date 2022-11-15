В Кривом Роге вернули домой мальчика, потерявшегося в городе

На днях патрульным Кривого Рога поступило сообщение об исчезновении ребенка. Инспекторы получили приметы пропавшего мальчика и отправились на поиски ребенка.
Мальчика удалось обнаружить вблизи одного из местных магазинов. Полицейские на служебном автомобиле доставили маленького путешественника домой и передали родителям.
Читайте также:
Автор:
Трогательную новость опубликовал телеграм-канал "news pavlograd" со ссылкой на сообщения…
В Кривом Роге во время ссоры мужчина ударил другого мужчину…
В ночь с 10 на 11 ноября оккупанты начали обстреливать…
ВСУ окончательно закрепились в 12 населенных пунктах на Криворожском направлении.
В Украине утвердили перечень изменений в КУоАП. Теперь Кодекс дополнен статьями, запрещающими использование ненадлежащих номерных знаков или их неправильную установку.
Трогательную новость опубликовал телеграм-канал "news pavlograd" со ссылкой на сообщения от самих жителей.
Одевайтесь теплее, друзья!
Мы выстоим!
Россияне ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. А Вооруженные силы Украины атаковали 24 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
В Днепре 19-летний парень напал на мужчину и похитил у него два телефона.
"Укрзализныця" впервые с начала полномасштабного вторжения России восстанавливает пассажирское железнодорожное сообщение с Николаевом, в течение 10 дней планируют запустить пассажирские поезда и в Херсон.
Сегодня утром жители дома No 10/а по Слобожанскому проспекту заметили, что кто-то изуродовал их автомобили. 10 машин были облиты кислотой ночью.
В субботу мэр Днепра Борис Филатов обратился к горожанам и предложил решить, нужно ли в этом году устанавливать в городе новогоднюю елку.
Около 5 часов утра 14 ноября, находясь на дежурстве по Днепру у Заводской набережной, водный патруль заметил резиновую лодку с мужчиной. Он доставал из воды сеть с рыбой.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!