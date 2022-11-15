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В Кривом Роге вернули домой мальчика, потерявшегося в городе

Сегодня 08:00
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Дорогие родители, берегите своих деток!

Новости Днепра про В Кривом Роге вернули домой мальчика, потерявшегося в городе

На днях патрульным Кривого Рога поступило сообщение об исчезновении ребенка. Инспекторы получили приметы пропавшего мальчика и отправились на поиски ребенка.

Мальчика удалось обнаружить вблизи одного из местных магазинов. Полицейские на служебном автомобиле доставили маленького путешественника домой и передали родителям.

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