В Кривом Роге вернули домой мальчика, потерявшегося в городе

Мальчика удалось обнаружить вблизи одного из местных магазинов. Полицейские на служебном автомобиле доставили маленького путешественника домой и передали родителям.

На днях патрульным Кривого Рога поступило сообщение об исчезновении ребенка. Инспекторы получили приметы пропавшего мальчика и отправились на поиски ребенка.

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