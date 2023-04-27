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В Кривом Роге вандалы разрисовали памятный знак неприличными словами

Сегодня 11:40
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Ни ума, ни фантазии.

Новости Днепра про В Кривом Роге вандалы разрисовали памятный знак неприличными словами

В Кривом Роге в одном из районов стоит памятный знак воинам-водителям БМ-13 «Катюша».

Недавно его начали ремонтировать. Но кто-то решил внести свою лепту в ремонт – неизвестные нарисовали на знаке неприличные слова и рисунки. А также испортили кладку на пьедестале.

Новости Днепра про В Кривом Роге вандалы разрисовали памятный знак неприличными словами

Новости Днепра про В Кривом Роге вандалы разрисовали памятный знак неприличными словами

Об этом сообщил Игорь Ратинов, председатель Долгинцевского райсовета Кривого Рога.

В моральном плане личность вандала отвратительна и ужасна! Мы объединяемся и выгоняем из нашей земли окупантов, а внутренний враг ходит рядом! – отметил он.

Новости Днепра про В Кривом Роге вандалы разрисовали памятный знак неприличными словами

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в сквере «Прибрежном» скейтеры разрушают лавочки.

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Новости Днепра про В Кривом Роге вандалы разрисовали памятный знак неприличными словамиУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге вандалы разрисовали памятный знак неприличными словамиРусский

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