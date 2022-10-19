В Кривом Роге в интернете продавали фейковые дрова

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровщины.
Как сообщили в полиции, мошенники организовали продажу фейковых дров через интернет. Они публиковали объявления в соцсетях.
За дрова фигуранты просили с клиентов предоплату, но как только деньги поступали на счета, обрывали все связи с покупателями.
18 октября по месту жительства одного из фигурантов и в его автомобиле прошли обыски.
Полицейские изъяли мобильные телефоны и банковские карты. Изъятое направлено на экспертизу, устанавливают все лица, причастные к афере.
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