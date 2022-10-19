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В Кривом Роге в интернете продавали фейковые дрова

Сегодня 11:09
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Пока люди закупают дрова на зиму, чтобы обогреть себя во время холодов, находятся мошенники, продающие фейковые дрова.

Новости Днепра про В Кривом Роге в интернете продавали фейковые дрова

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровщины.

Как сообщили в полиции, мошенники организовали продажу фейковых дров через интернет. Они публиковали объявления в соцсетях.

За дрова фигуранты просили с клиентов предоплату, но как только деньги поступали на счета, обрывали все связи с покупателями.

18 октября по месту жительства одного из фигурантов и в его автомобиле прошли обыски.

Полицейские изъяли мобильные телефоны и банковские карты. Изъятое направлено на экспертизу, устанавливают все лица, причастные к афере.

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