В Кривом Роге в водохранилище утонул мужчина: тело находилось в камышах

Тело передали работникам Национальной полиции.

Во вторник, 26 сентября, в 17:35 на линию «101» сообщили, что в Кривом Роге на поверхности Карачуновского водохранилища находится тело мужчины.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место прибыли спасатели, они достали тело утопленника, которое находилось в камышах возле берега. Погибшего передали работникам Национальной полиции.

Далее все обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранители.

Пожалуйста, будьте осторожны на воде!

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