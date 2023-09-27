В Кривом Роге в водохранилище утонул мужчина: тело находилось в камышах

Во вторник, 26 сентября, в 17:35 на линию «101» сообщили, что в Кривом Роге на поверхности Карачуновского водохранилища находится тело мужчины.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На место прибыли спасатели, они достали тело утопленника, которое находилось в камышах возле берега. Погибшего передали работникам Национальной полиции.
Далее все обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранители.
Пожалуйста, будьте осторожны на воде!
Читайте также:
Автор:
Сегодня ночью россияне снова атаковали Никопольщину.
В Днепропетровской области вернут государству земли, которые одно из предприятий…
На днях в Днепре случился неприятный инцидент в супермаркете Varus.
Светлая память!
Сегодня ночью россияне снова атаковали Никопольщину.
Важно!
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
Цены на базовый овощ резко изменяются.
Причина – неожиданные ремонтные работы.
В Днепропетровской области вернут государству земли, которые одно из предприятий забрало себе и не платило за эти участки аренду.
Сегодня, 26 сентября в 16:00, состоялась сессия Подгородненского городского совета.
В Днепропетровской области ищут детей.
В 2024 году НМТ может быть проведен в мае.
Днепр системно готовится к холодам.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!