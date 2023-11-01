В Кривом Роге в водоеме утонула женщина

Сегодня, 1 ноября, в 11:00 в Службу спасения от правоохранителей поступило сообщение о том, что в Саксаганском районе Кривого Рога на поверхности водоема находится тело женщины.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели прибыли на место и достали из воды погибшую, которая находилась в двух метрах от берега. Утопленницу передали работникам Национальной полиции.
Все обстоятельства смерти женщины будут устанавливать правоохранители.
Напомним, это не первая смерть на воде на этой неделе – вчера в Подгородном в реке Кильчень обнаружили тело мужчины.
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