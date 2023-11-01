Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Кривом Роге в водоеме утонула женщина

Сегодня 14:45
просмотров

Тело находилось в двух метрах от берега.
Новости Днепра про В Кривом Роге в водоеме утонула женщина

Фото условное.

Сегодня, 1 ноября, в 11:00 в Службу спасения от правоохранителей поступило сообщение о том, что в Саксаганском районе Кривого Рога на поверхности водоема находится тело женщины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели прибыли на место и достали из воды погибшую, которая находилась в двух метрах от берега. Утопленницу передали работникам Национальной полиции.

Все обстоятельства смерти женщины будут устанавливать правоохранители.

Напомним, это не первая смерть на воде на этой неделе – вчера в Подгородном в реке Кильчень обнаружили тело мужчины.

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге в водоеме утонула женщинаУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге в водоеме утонула женщинаРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Бил кухонным ножом в шею: на Днепропетровщине мужчина жестоко убил односельчанку
Новости Днепра
Сегодня 16:05
Бил кухонным ножом в шею: на Днепропетровщине мужчина жестоко убил односельчанку

Преступление произошло 30 октября в одном из сел Марганецкой громады.

В Днепре на ж/м Западный жители заметили ковровую «ПВО»
Новости Днепра
Сегодня 15:32
В Днепре на ж/м Западный жители заметили ковровую «ПВО»

Такие звуки сейчас очень пугают горожан.

В Днепре из жилого дома падала штукатурка: что с ней сделали
Новости Днепра
Сегодня 13:44
В Днепре из жилого дома падала штукатурка: что с ней сделали

Дом должны поштукатурить.

Житель Кривого Рога требовал с жены 100 тыс. компенсации за клевету о нем: чем закончилось
Новости Днепра
Сегодня 13:31
Житель Кривого Рога требовал с жены 100 тыс. компенсации за клевету о нем: чем закончилось

Муж подал в суд на свою жену из-за клеветы о…

Последние новости

Какие анализы жители Днепра могут сделать бесплатно и что для этого нужно
Какие анализы жители Днепра могут сделать бесплатно и что для этого нужно

В Украине ряд анализов можно сделать бесплатно. Такие лабораторные исследования предусмотрены пакетами Программы медицинских гарантий, согласно которым Национальная служба здоровья Украины выплачивает больницам средства за предоставленные услуги.

Сегодня 17:46
3
просмотров
Бил кухонным ножом в шею: на Днепропетровщине мужчина жестоко убил односельчанку
Бил кухонным ножом в шею: на Днепропетровщине мужчина жестоко убил односельчанку

Преступление произошло 30 октября в одном из сел Марганецкой громады.

Сегодня 16:05
6
просмотров
мПочему Подгородное возле Днепра так называется и что там было раньше
мПочему Подгородное возле Днепра так называется и что там было раньше

Когда Екатеринослав находился на левом берегу реки, то рядом с ним находилось несколько казацких зимовников, которые позже стали слободками. Одна из таких слобод называлась Подгородной. Это название территория сохранила и до сегодняшнего дня.

Сегодня 15:58
2
просмотров
В Днепре на ж/м Западный жители заметили ковровую «ПВО»
В Днепре на ж/м Западный жители заметили ковровую «ПВО»

Такие звуки сейчас очень пугают горожан.

Сегодня 15:32
3
просмотров
В Днепре перенастроили камеры автофиксации скорости: где нельзя «гнать»
В Днепре перенастроили камеры автофиксации скорости: где нельзя «гнать»

В Днепре с сегодняшнего дня, 1 ноября, действует обновленный скоростной режим.

Сегодня 14:25
2
просмотров
В Днепре из жилого дома падала штукатурка: что с ней сделали
В Днепре из жилого дома падала штукатурка: что с ней сделали

Дом должны поштукатурить.

Сегодня 13:44
3
просмотров
Житель Кривого Рога требовал с жены 100 тыс. компенсации за клевету о нем: чем закончилось
Житель Кривого Рога требовал с жены 100 тыс. компенсации за клевету о нем: чем закончилось

Муж подал в суд на свою жену из-за клеветы о себе.

Сегодня 13:31
2
просмотров
Как в Днепре выглядят столетние дома уже не существующего района Каменья (ФОТО)
Как в Днепре выглядят столетние дома уже не существующего района Каменья (ФОТО)

Днепр стремительно меняется, новые здания сменяют старые, меняется «лицо» многих улиц. Город развивается, меняется городской пейзаж и часть исторических районов.

Сегодня 13:27
2
просмотров
6 кг счастья: жительница Днепра родила девочку весом, как у полугодовалого ребенка
6 кг счастья: жительница Днепра родила девочку весом, как у полугодовалого ребенка

В больнице Днепра женщина родила девочку-богатырку.

Сегодня 12:53
5
просмотров
В Днепропетровской области сбили вражеский БпЛА
В Днепропетровской области сбили вражеский БпЛА

Спасибо нашим защитникам!

Сегодня 12:38
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх