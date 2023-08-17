В Кривом Роге в руках 11-летнего мальчика взорвалась батарейка

В Кривом Роге произошел ужасный инцидент – в руках 11-летнего мальчика взорвалась батарейка.
Об этом сообщает издание «Свои».
Известно, что пострадавший был дома вместе со своим 14-летним братом – он сидел в соседней комнате. Мать детей в это время была на работе.
В какой-то момент мальчик увидел батарейку, которая лежала на солнце. Как только ребенок взял ее в руки – батарейка взорвалась.
Пострадавшего с серьезными травмами госпитализировали в больницу. В каком состоянии мальчик — неизвестно.
Родители, пожалуйста, берегите своих детей!
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине 2-летний мальчик разгрыз капсулу для стирки и отравился.
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