В Кривом Роге в результате ракетного удара погиб завуч одной из гимназий

О печальном известии сообщила администрация Криворожской гимназии №15.
Ирина Борисовна Киянчук – одна из шести жертв ракетного удара россиян по жилому кварталу Кривого Рога. Она работала учительницей литературы и завучем гимназии №15. Педагогиня проработала в этой школе более 30-ти лет.
По словам друзей, Ирина Борисовна была прекрасной мамой, душевной бабушкой и преданной сестрой.
Самое страшное в войне, когда гибнут самые дорогие люди. Сегодня российская ракета убила хорошего человека, талантливого завуча, нашу коллегу Киянчук Ирину Борисовну. Она умела найти ключик к каждому детскому сердечку. Нет на свете таких слов, чтобы передать нашу боль потере, потому что она согревала своим теплом и наши сердца. Ирина Борисовна была прекрасной мамой, лучшей дочерью, душевной бабушкой, преданной сестрой. Не забудем… Не простим, – написали коллеги учительницы.
Напомним, в ГСЧС назвали окончательное количество погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу.
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