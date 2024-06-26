В Кривом Роге в результате ДТП такси опрокинуло на обочину: пострадала семья

Об этом пишут СВОИ.
По предварительной информации, ДТП произошло в Центрально-Городском районе. Там по улице Дунайской ГАЗель и такси «Uklon» ехали в одном направлении. Когда грузовик поворачивал налево, таксист пошел на обгон. По словам очевидцев, последний ехал на большой скорости.
Водитель не справился с управлением и столкнулся с грузовиком. В результате удара такси перебросило на обочину, а у ГАЗели отказали тормоза.
В салоне автомобиля такси «Uklon» находилась мать с двумя детьми – 5 и 12 лет. Всех госпитализировали. Предварительно у женщины раны на лице.
Пострадал также водитель грузовика. У него ушиб головы, однако от госпитализации отказался.
О состоянии детей не сообщается.
На месте работают правоохранители и медики. Информация обновляется.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге фура врезалась в маршрутку: пострадали более 20 человек.
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