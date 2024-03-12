В Кривом Роге в результате атаки есть погибшие: появилось первое фото с места удара

В том числе прямое попадание в девятиэтажное здание. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. ГСЧС тушит пожары. Скорая помощь работает. Штаб помощи людям разворачивается на Восточном-1 возле АТБ с 20:00. Туда можно обратиться по вопросам расселения, стройматериалов, чтобы закрыть выбитые окна и любые другие вопросы, — говорится в телеграмм-канале Вилкула.

По его словам, в городе есть по меньшей мере три попадания.

Еще один трагический вечер для области. В Кривом Роге, предварительно, двое погибших. Есть пострадавшие. Врачи оказывают необходимую медпомощь. Все детали – позже, – сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

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