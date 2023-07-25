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В Кривом Роге в пруду нашли с десяток гранат: некоторые были без заглушки

Сегодня 08:30
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Кто-то, наверное, решил спрятать опасные боеприпасы на дне пруда.

Новости Днепра про В Кривом Роге в пруду нашли с десяток гранат: некоторые были без заглушки

Вчера, 24 июля, в Металлургическом районе Кривого Рога в пруду местные жители обнаружили с десяток гранат.

Об этом сообщает издание “Свои. Кривой Рог” в Telegram.

Отмечается, что мужчины купались и наткнулись на боеприпасы.

На место вызвали правоохранителей.

Предварительно, взрывотехники изъяли четыре гранаты Ф-1, запал, тротиловую шашку и семь гранат РГД-5. Последние были без заглушки.

Возможно, в пруду есть еще боеприпасы. Их планируют найти и обезвредить.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Новости Днепра про В Кривом Роге в пруду нашли с десяток гранат: некоторые были без заглушки

Напомним, если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните в полицию или Службу спасения.

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