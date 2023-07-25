В Кривом Роге в пруду нашли с десяток гранат: некоторые были без заглушки

Вчера, 24 июля, в Металлургическом районе Кривого Рога в пруду местные жители обнаружили с десяток гранат.
Об этом сообщает издание “Свои. Кривой Рог” в Telegram.
Отмечается, что мужчины купались и наткнулись на боеприпасы.
На место вызвали правоохранителей.
Предварительно, взрывотехники изъяли четыре гранаты Ф-1, запал, тротиловую шашку и семь гранат РГД-5. Последние были без заглушки.
Возможно, в пруду есть еще боеприпасы. Их планируют найти и обезвредить.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните в полицию или Службу спасения.
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