В Кривом Роге в ночь на 11 сентября слышали взрывы: что известно

В ночь на 11 сентября жители Кривого Рога слышали взрывы во время воздушной тревоги. Первый взрыв прогремел в 1:59, второй — в 2:05. До этого мониторинговые каналы сообщали о применении ударных БаЛА над городом.
Отбой объявили в 03:16. Пока все спокойно.
Ожидаем официальную информацию от ОВА.
Напомним, ранее мы писали, что пиротехники ГСЧС Днепропетровщины взорвались на боеприпасе.
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