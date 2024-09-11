В Кривом Роге в ночь на 11 сентября слышали взрывы: что известно

Ночью в Кривом Роге раздались взрывы.

В ночь на 11 сентября жители Кривого Рога слышали взрывы во время воздушной тревоги. Первый взрыв прогремел в 1:59, второй — в 2:05. До этого мониторинговые каналы сообщали о применении ударных БаЛА над городом.

Отбой объявили в 03:16. Пока все спокойно.

Ожидаем официальную информацию от ОВА.

Напомним, ранее мы писали, что пиротехники ГСЧС Днепропетровщины взорвались на боеприпасе.

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