В Кривом Роге в масштабном пожаре погиб человек (Фото и видео)

Вызов о возгорании поступил в Службу спасения «101» примерно в 03:40. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Когда чрезвычайники прибыли на место и приступили к тушению огня, то в одном из сараев обнаружили обгоревшее тело. Оно было настолько повреждено пламенем, что выяснить пол погибшего не удалось.
Пожар закончили тушить в 05:37. Для этого задействовали 18 спасателей.
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