В Кривом Роге в масштабном пожаре погиб человек (Фото и видео)

В ночь на 15 апреля в Кривом роге произошел крупный пожар. Огонь охватил сразу 10 хозяйственных построек.

Вызов о возгорании поступил в Службу спасения «101» примерно в 03:40. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Когда чрезвычайники прибыли на место и приступили к тушению огня, то в одном из сараев обнаружили обгоревшее тело. Оно было настолько повреждено пламенем, что выяснить пол погибшего не удалось.

Пожар закончили тушить в 05:37. Для этого задействовали 18 спасателей.

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