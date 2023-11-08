В Кривом Роге в квартире нашли мертвую женщину: ее избил до смерти сожитель

Мужчину задержали.

В понедельник, 6 ноября, в одной из квартир на территории Долгинцевского района Кривого Рога обнаружили мертвую 42-летнюю женщину.

Как установили правоохранители, ее убил сожитель – ранее судимый 44-летний горожанин. Во время ссоры подозреваемый избил женщину до смерти.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Мужчину задержали. 7 ноября следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Продолжается следствие.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге женщина напала на сожителя с ножом: ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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