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  • В Кривом Роге в ближайшие полчаса будет полностью остановлен весь электротранспорт, – Вилкул

В Кривом Роге в ближайшие полчаса будет полностью остановлен весь электротранспорт, – Вилкул

Сегодня 15:01
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Ситуация с электричеством в Украине остается тяжелой.

Новости Днепра про В Кривом Роге в ближайшие полчаса будет полностью остановлен весь электротранспорт, – Вилкул

Так, в Кривом Роге в ближайшие полчаса будет полностью остановлен весь электротранспорт.

Об этом сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул.

Только что пришла вводная от «Укрэнерго» отключить все подстанции троллейбуса, трамвая и скоростного трамвая для того, чтобы не отключать котельные и насосные, — написал он.

Маршрутки продолжают работать, количество автобусов на центральных маршрутах будет увеличено, но незначительно.

Прошу криворожцев по личным делам не ездить, а руководителей предприятий начать отпускать людей раньше, чтобы снизить нагрузку на рабочую перевозку, – отметил начальник военной администрации города.

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Новости Днепра про В Кривом Роге в ближайшие полчаса будет полностью остановлен весь электротранспорт, – ВилкулУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге в ближайшие полчаса будет полностью остановлен весь электротранспорт, – ВилкулРусский

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