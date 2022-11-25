В Кривом Роге в ближайшие полчаса будет полностью остановлен весь электротранспорт, – Вилкул

Так, в Кривом Роге в ближайшие полчаса будет полностью остановлен весь электротранспорт.
Об этом сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул.
Только что пришла вводная от «Укрэнерго» отключить все подстанции троллейбуса, трамвая и скоростного трамвая для того, чтобы не отключать котельные и насосные, — написал он.
Маршрутки продолжают работать, количество автобусов на центральных маршрутах будет увеличено, но незначительно.
Прошу криворожцев по личным делам не ездить, а руководителей предприятий начать отпускать людей раньше, чтобы снизить нагрузку на рабочую перевозку, – отметил начальник военной администрации города.
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