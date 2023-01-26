В Кривом Роге в 12:00 прогремят взрывы: подробности

Это связано с тем, что в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «№2-бис» «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы).
Поэтому поводов для паники нет.
Но не игнорируйте воздушную тревогу и находитесь в безопасных местах!
Напомним, ранее мы писали, что по Украине с утра выпустили более 30 ракет.
Читайте также:
Автор:
Сегодня утро украинцев началось с воздушной тревоги.
Сегодня утро началось с воздушной тревоги.
Сегодня, 25 января, около 22:30 в Днепре были слышны взрывы.
Вчера вечером, 24 января, в полицию города Никополь обратилась 27-летняя…
В Днепре дети "из любопытства" фотографировали объекты критической инфраструктуры.
Вчера, 25 января, в 13:32 на линию «101» сообщили о возгорании торгового павильона на улице Героев в Пятихатках.
В Днепре остановились котельные, из-за экстренных отключений света.
Сегодня, 26 января, в Днепре на Донецком шоссе произошла авария.
Враг несет многочисленные потери, но не прекращает наступательных действий на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия.
16 июня 2022 в Днепре на перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Байкальской водитель маршрутки №31 при повороте не заметил и переехал девочку на самокате. В результате чего пострадавшая несовершеннолетняя получила тяжкие повреждения.
В четверг, 26 января, в Днепре на 90 маршрутах курсируют 835 автобусов. Из них 173 – автобусы большой вместимости.
Сегодня утро украинцев началось с воздушной тревоги.
Поздно вечером 25 января российские оккупанты атаковали Днепр беспилотниками.
Сегодня утро началось с воздушной тревоги.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!