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В Кривом Роге в 12:00 прогремят взрывы: подробности

Сегодня 11:34
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Сегодня, 26 января, в 12:00 жители Кривого Рога могут услышать взрывы.

Новости Днепра про В Кривом Роге в 12:00 прогремят взрывы: подробности

Это связано с тем, что в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «№2-бис» «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы).

Поэтому поводов для паники нет.

Но не игнорируйте воздушную тревогу и находитесь в безопасных местах!

Напомним, ранее мы писали, что по Украине с утра выпустили более 30 ракет.

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