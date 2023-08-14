В Кривом Роге увидели «инопланетное» существо: что это

Недавно в Кривом Роге местные жители увидели «инопланетное» существо.
Странная личинка, не имея лап, прыгала по асфальту.
Фото в ФБ-сообществе «Насекомые Украины» опубликовал Ярослав Балащак. Мужчина поинтересовался, что это.
В комментариях под постом ему сообщили, что это обычная куколка осы-паразита Latibulus argiolus.
Оса-ездец из группы Ихневмониды, откладывает яйца в гнездо других ос, ее личинка ест личинку другой осы и остается в ее кожуре, а затем куколка паразитической осы прямо в кожуре съеденной личинки выпрыгивает из гнезда и путешествует, — написал Игорь Омельчук.
Поэтому если увидите что-нибудь подобное – не пугайтесь!
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