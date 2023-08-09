В Кривом Роге уличные собаки массово кусают детей

Местные не знают, что делать.

Сегодня, 9 августа, в Терновском районе Кривого Рога уличные собаки дважды нападали на детей.

Утром собака укусила 11-летнего мальчика на стадионе, когда он бежал за мячом.

Позже в тот же день большой пес покусал девочку.

Сегодня в Терновском парке мою дочь укусила собака. Дочь положили в больницу, ждем вакцинацию, – сообщила мама ребенка.

В обоих случаях родители отвели детей в больницу на прививку от бешенства.

Об этом сообщают криворожские telegram-каналы.

Жители Кривого Рога не знают, что делать.

Сколько бездомных собак по дворам и паркам – жесть. Что с ними делать – никто не говорит. Страшно гулять с детьми по улице. А если выгуливаешь своего домашнего четырехлапого – вообще жесть. Вопрос открыт. Ответа нет, – пишут криворожцы.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области у 4 животных обнаружили смертельно опасную болезнь: что известно.

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