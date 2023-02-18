В Кривом Роге у местного жителя нашли мешки с наркотиками, гранату и патроны

Полиция Кривого Рога изъяла у 48-летнего местного жителя 1,5 килограмма наркотиков и боеприпасы.

Криворожанина подозревают в незаконном производстве, изготовлении, приобретении и хранении наркотиков, сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Правоохранители изъяли у мужчины патроны различного калибра, гранату Ф-1 и запал к ней, а также мешки с каннабисом.

Во время обыска домовладения злоумышленника было найдено примерно 1,5 кг каннабиса и еще 10 пакетов с растительным веществом, похожим на наркотическое, а также 88 патронов различного калибра.

Против подозреваемого открыто уголовное производство.

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