В Кривом Роге у местного жителя нашли мешки с наркотиками, гранату и патроны

Криворожанина подозревают в незаконном производстве, изготовлении, приобретении и хранении наркотиков, сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Правоохранители изъяли у мужчины патроны различного калибра, гранату Ф-1 и запал к ней, а также мешки с каннабисом.
Во время обыска домовладения злоумышленника было найдено примерно 1,5 кг каннабиса и еще 10 пакетов с растительным веществом, похожим на наркотическое, а также 88 патронов различного калибра.
Против подозреваемого открыто уголовное производство.
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