В Кривом Роге у грузовика отказали тормоза и он протаранил «ГАЗель»: есть пострадавшие

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге женщина погибла под колеса «Газели»: неожиданно выбежала на дорогу.

На место происшествия прибыли полицейские. Они и будут выяснять все обстоятельства ДТП.

Пострадали водители и пассажир одного из автомобилей. Их госпитализировали.

По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза и он ударил «ГАЗель».

Сегодня, 5 июля, в 13:03 на линию «101» сообщили о…

В среду, 5 июля, в Днепре на улице Репина произошла…

Сегодня, 6 июля, в Днепре произошла авария на площади Десантников.

День Ивана Купала и его традиции: зачем нужно прыгать через костер и плести венки Праздник Ивана Купала отмечают в ночь с 6 на 7 июля. По преданиям в эту ночь зацветает цветок папоротника, то тот, кто его найдет – найдет и клад. Также ночью происходит большинство обрядов. 4 просмотров

Жители Никополя часами стоят в очереди за коричневой водой Жители Никополя, где есть проблемы с водоснабжением, часами стоят в очереди за водой, но ее либо не хватает, либо она некачественная. 4 просмотров