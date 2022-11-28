В Кривом Роге судили водителя, не пропустившего пешехода: подробности

Как сообщается на сайте Единого реестра судебных решений, в Саксаганском районе Кривого Рога чуть не произошла авария с участием Daewoo Sens и пешехода.
Горожанин шел по пешеходному переходу. Водитель не сбавил скорость и не останавливался, чтобы его пропустить. К счастью, пешеход смог резко отскочить, чтобы избежать аварии.
Обвиняемый свою вину признал. А его защитник обратил внимание суда на «искреннее раскаяние» и попросил назначить штраф. Его размер составил 1445 грн.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре судили мать, которая в состоянии алкогольного опьянения опрокинула детскую коляску.
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