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В Кривом Роге судили уклонившегося от мобилизации мужчину: какой приговор ему вынесли

Сегодня 12:03
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25-летний житель Кривого Рога получил повестку, прошел медицинскую комиссию, но затем проигнорировал требование приехать в воинскую часть.

Новости Днепра про В Кривом Роге судили уклонившегося от мобилизации мужчину: какой приговор ему вынесли

Об этом говорится в сообщении на сайте Октябрьского районного суда Кривого Рога.

Как пояснил во время заседания обвиняемый, он официально работает на «Арселормиттале» в Кривом Роге. Осенью 2022 года по месту работы ему поступила повестка из военкомата. Впоследствии мужчина пришел в медучреждение, чтобы пройти военно-врачебную комиссию.

Его сочли годным к военной службе и сказали ждать особого распоряжения. Через месяц ему повторно позвонили из военкомата, но мужчина проигнорировал звонок, потому что отсыпался из ночной смены. После этого он некоторое время игнорировал повестки и сообщения от центра комплектования.

Мужчина так и не прибыл в воинскую часть, хотя оснований для отсрочки от призыва во время мобилизации военнообязанный не имел.

Впоследствии его начали разыскивать полицейские, которых он некоторое время избегал, но потом все же появился в отделении.

На судебном заседании гражданин своей вины не признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения.

Напомним, ранее мы сообщали, что мужчины в Украине могут отказаться от мобилизации: в Раде зарегистрировали соответствующий законопроект.

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Новости Днепра про В Кривом Роге судили уклонившегося от мобилизации мужчину: какой приговор ему вынеслиУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге судили уклонившегося от мобилизации мужчину: какой приговор ему вынеслиРусский

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