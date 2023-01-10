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  • В Кривом Роге судили мужчину, который от имени Вилкула собирал деньги для ВСУ

В Кривом Роге судили мужчину, который от имени Вилкула собирал деньги для ВСУ

Сегодня 15:43
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В Кривом Роге судили мужчину, который создал фейковый аккаунт на имя Александра Вилкула для якобы сбора средств для ВСУ.

Новости Днепра про В Кривом Роге судили мужчину, который от имени Вилкула собирал деньги для ВСУ

Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений.

Отмечается, что злоумышленник обманул двух человек, перечисливших на карту по 2 тыс. грн.

Сначала мужчину должны были наказать тремя годами лишения свободы. Но освободили от наказания на испытательный срок в 2 года. При условии, что новых преступлений не будет.

Мошенник должен оплатить 755 грн за экспертизу. Телефон, с которого он зарегистрировал фейковый аккаунт, суд постановил конфисковать в доход государства.

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