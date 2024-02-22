В Кривом Роге судили агентку рф, которая корректировала огонь по технике и локациям подразделений ВСУ

Женщину приговорили к 15 годам за решеткой.

Жительница Кривого Рога в конце апреля 2023 года из-за пророссийских убеждений согласилась на сотрудничество с фсб рф.

Она объезжала улицы города и снимала расположение личного состава украинских военнослужащих и техники. Далее агентка посылала всю информацию своим кураторам. Также она фиксировала и передавала данные о результатах вражеских обстрелов. С целью конспирации женщина использовала анонимный аккаунт в мессенджере с последующим удалением переписки.

Кроме этого, она «сливала» указанную информацию администратору одного из пророссийских Телеграмм-каналов за денежное вознаграждение — 100 долларов.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Позже женщину судили, ее признали виновной в государственной измене и несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Ей назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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