В Кривом Роге судили агентку рф, которая корректировала огонь по технике и локациям подразделений ВСУ

Жительница Кривого Рога в конце апреля 2023 года из-за пророссийских убеждений согласилась на сотрудничество с фсб рф.
Она объезжала улицы города и снимала расположение личного состава украинских военнослужащих и техники. Далее агентка посылала всю информацию своим кураторам. Также она фиксировала и передавала данные о результатах вражеских обстрелов. С целью конспирации женщина использовала анонимный аккаунт в мессенджере с последующим удалением переписки.
Кроме этого, она «сливала» указанную информацию администратору одного из пророссийских Телеграмм-каналов за денежное вознаграждение — 100 долларов.
Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
Позже женщину судили, ее признали виновной в государственной измене и несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Ей назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Читайте также:
Автор:
На Криворожье сыграли свадьбу в колонии.
Соответствующие тендеры появились на сайте Prozorro.
В Днепропетровской области к пожизненному приговорили мужчину, который убил бабушку…
Нужна ваша помощь!
Зоологи выяснили, что у удава было ранение, абсцесс и нагноение. Его сейчас лечат.
В Днепре появился цветочный вор.
Безработные жители Днепра могут стать на учет в центр занятости. Там помогут найти работу, пройти курсы переквалификации и некоторое время будут выплачивать денежное пособие по безработице.
На Криворожье сыграли свадьбу в колонии.
Соответствующие тендеры появились на сайте Prozorro.
Каменную бабу с фронта эвакуируют в Днепр.
В сети показали телепрограмму 1984 года.
В Днепре один из старинных домов, что находятся на центральном проспекте собираются превратить в современную гостиницу. Уже даже был представлен архитектурный проект будущего отеля. Согласно ему, существующее здание старинного особняка не только реконструируют, но и надстроят над ним несколько этажей.
В Днепропетровской области к пожизненному приговорили мужчину, который убил бабушку за 500 гривен.
Нужна ваша помощь!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!