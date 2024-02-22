Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Кривом Роге судили агентку рф, которая корректировала огонь по технике и локациям подразделений ВСУ

В Кривом Роге судили агентку рф, которая корректировала огонь по технике и локациям подразделений ВСУ

Сегодня 08:37
просмотров

Женщину приговорили к 15 годам за решеткой.

Новости Днепра про В Кривом Роге судили агентку рф, которая корректировала огонь по технике и локациям подразделений ВСУ

Жительница Кривого Рога в конце апреля 2023 года из-за пророссийских убеждений согласилась на сотрудничество с фсб рф.

Она объезжала улицы города и снимала расположение личного состава украинских военнослужащих и техники. Далее агентка посылала всю информацию своим кураторам. Также она фиксировала и передавала данные о результатах вражеских обстрелов. С целью конспирации женщина использовала анонимный аккаунт в мессенджере с последующим удалением переписки.

Кроме этого, она «сливала» указанную информацию администратору одного из пророссийских Телеграмм-каналов за денежное вознаграждение — 100 долларов.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Позже женщину судили, ее признали виновной в государственной измене и несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). Ей назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге судили агентку рф, которая корректировала огонь по технике и локациям подразделений ВСУУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге судили агентку рф, которая корректировала огонь по технике и локациям подразделений ВСУРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине сыграли свадьбу в колонии
Новости Днепра
Сегодня 16:55
На Днепропетровщине сыграли свадьбу в колонии

На Криворожье сыграли свадьбу в колонии.

Каменский и Криворожский горсоветы планируют потратить из бюджета на «освещение информации» 7 млн грн
Новости Днепра
Сегодня 16:17
Каменский и Криворожский горсоветы планируют потратить из бюджета на «освещение информации» 7 млн грн

Соответствующие тендеры появились на сайте Prozorro.

Пожизненное получил житель Днепропетровщины, забивший до смерти пенсионерку за 500 гривен
Новости Днепра
Сегодня 14:53
Пожизненное получил житель Днепропетровщины, забивший до смерти пенсионерку за 500 гривен

В Днепропетровской области к пожизненному приговорили мужчину, который убил бабушку…

Ушли из учебного заведения: на Днепропетровщине полиция разыскивает двух подростков
Новости Днепра
Сегодня 14:15
Ушли из учебного заведения: на Днепропетровщине полиция разыскивает двух подростков

Нужна ваша помощь!

Последние новости

Заполз в окоп: в Днепр военные привезли раненого императорского удава
Заполз в окоп: в Днепр военные привезли раненого императорского удава

Зоологи выяснили, что у удава было ранение, абсцесс и нагноение. Его сейчас лечат.

Сегодня 18:01
4
просмотров
В Днепре завелся цветочный вандал (ВИДЕО)
В Днепре завелся цветочный вандал (ВИДЕО)

В Днепре появился цветочный вор.

Сегодня 17:39
1
просмотров
Как самостоятельно посчитать размер помощи по безработице в 2024 году: инструкция
Как самостоятельно посчитать размер помощи по безработице в 2024 году: инструкция

Безработные жители Днепра могут стать на учет в центр занятости. Там помогут найти работу, пройти курсы переквалификации и некоторое время будут выплачивать денежное пособие по безработице.

Сегодня 17:28
2
просмотров
На Днепропетровщине сыграли свадьбу в колонии
На Днепропетровщине сыграли свадьбу в колонии

На Криворожье сыграли свадьбу в колонии.

Сегодня 16:55
3
просмотров
Каменский и Криворожский горсоветы планируют потратить из бюджета на «освещение информации» 7 млн грн
Каменский и Криворожский горсоветы планируют потратить из бюджета на «освещение информации» 7 млн грн

Соответствующие тендеры появились на сайте Prozorro.

Сегодня 16:17
6
просмотров
С фронта в Днепр эвакуировали каменную половецкую бабу (ФОТО)
С фронта в Днепр эвакуировали каменную половецкую бабу (ФОТО)

Каменную бабу с фронта эвакуируют в Днепр.

Сегодня 15:53
3
просмотров
«Ромео и Юлия», концерты и утренняя гимнастика: что показывали на телевидении Днепра 40 лет назад
«Ромео и Юлия», концерты и утренняя гимнастика: что показывали на телевидении Днепра 40 лет назад

В сети показали телепрограмму 1984 года.

Сегодня 15:23
6
просмотров
Старинный дом на центральном проспекте Днепра хотят превратить в гостиницу: как здание выглядит сейчас (ФОТО)
Старинный дом на центральном проспекте Днепра хотят превратить в гостиницу: как здание выглядит сейчас (ФОТО)

В Днепре один из старинных домов, что находятся на центральном проспекте собираются превратить в современную гостиницу. Уже даже был представлен архитектурный проект будущего отеля. Согласно ему, существующее здание старинного особняка не только реконструируют, но и надстроят над ним несколько этажей.

Сегодня 14:54
2
просмотров
Пожизненное получил житель Днепропетровщины, забивший до смерти пенсионерку за 500 гривен
Пожизненное получил житель Днепропетровщины, забивший до смерти пенсионерку за 500 гривен

В Днепропетровской области к пожизненному приговорили мужчину, который убил бабушку за 500 гривен.

Сегодня 14:53
1
просмотров
Ушли из учебного заведения: на Днепропетровщине полиция разыскивает двух подростков
Ушли из учебного заведения: на Днепропетровщине полиция разыскивает двух подростков

Нужна ваша помощь!

Сегодня 14:15
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх