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В Кривом Роге столкнулись фура и Daewoo: водителя зажало в легковушке (ФОТО)

Сегодня 18:00
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В результате аварии пострадали два человека.

Новости Днепра про В Кривом Роге столкнулись фура и Daewoo: водителя зажало в легковушке (ФОТО)

Сегодня, 31 января, в Кривом Роге на Никопольском шоссе произошла ужасная авария – там столкнулись грузовик MAN и легковой автомобиль Daewoo Lanos.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

В результате столкновения водителя легковушки зажало в салоне. Его доставали ГСЧС-ники.

Спасатели срезали стойку автомобиля, достали мужчину и перенесли его в автомобиль экстренной медицинской помощи, — сообщили в ГСЧС.

Также пострадала пассажирка Daewoo Lanos.

Пострадавших госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Новости Днепра про В Кривом Роге столкнулись фура и Daewoo: водителя зажало в легковушке (ФОТО)

Новости Днепра про В Кривом Роге столкнулись фура и Daewoo: водителя зажало в легковушке (ФОТО)

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Новости Днепра про В Кривом Роге столкнулись фура и Daewoo: водителя зажало в легковушке (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Кривом Роге столкнулись фура и Daewoo: водителя зажало в легковушке (ФОТО)Русский

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