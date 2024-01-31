В Кривом Роге столкнулись фура и Daewoo: водителя зажало в легковушке (ФОТО)

Сегодня, 31 января, в Кривом Роге на Никопольском шоссе произошла ужасная авария – там столкнулись грузовик MAN и легковой автомобиль Daewoo Lanos.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
В результате столкновения водителя легковушки зажало в салоне. Его доставали ГСЧС-ники.
Спасатели срезали стойку автомобиля, достали мужчину и перенесли его в автомобиль экстренной медицинской помощи, — сообщили в ГСЧС.
Также пострадала пассажирка Daewoo Lanos.
Пострадавших госпитализировали в больницу.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
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