В Кривом Роге спрятали Пушкина под пленкой, после того как его обрисовали краской и надписями «Снести»

В Кривом Роге памятник Пушкину накрыли пленкой, после того как неизвестные обрисовали его краской.

Фотографиями поделились местные жители в соцсетях.

На днях памятник российскому поэту Александру Пушкину обрисовали краской и оставили на нем надписи с призывами снести монумент. Сегодня памятник закрыли пленкой. Скорее всего, чтобы его повторно не обрисовали.

Местные жители выступают за то, чтобы снести памятник русскому поэту. Однако часть криворожцев против такого решения.

Напомним, в Днепре уже прошел «пушкинопад». Его вместе с другими советскими памятками демонтировали и перенесли на территорию одного из коммунальных предприятий.

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