В Кривом Роге специалисты обнаружили колоссальное загрязнение рек

Об этом сообщает Управление экологии исполкома Криворожского городского совета в Facebook.
Отобранные в августе пробы воды в реках Ингулец и Саксагань показали превышение допустимых показателей хлоридов, сульфатов и других загрязняющих водоемы веществ. В то же время, если сравнивать с июлем, то качество воды улучшилось.
Есть такие превышения:
Предприятиям Кривого Рога снова напомнили о необходимости соблюдать правила водопользования, указанные в разрешительных документах. Экологи также следят за несанкционированными утечками, в частности, от частных домовладений, загрязняющих водоемы города.
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