В Кривом Роге специалисты обнаружили колоссальное загрязнение рек

Специалисты рассказали о результатах ежемесячного мониторинга качества воды в реках Кривого Рога.

Об этом сообщает Управление экологии исполкома Криворожского городского совета в Facebook.

Отобранные в августе пробы воды в реках Ингулец и Саксагань показали превышение допустимых показателей хлоридов, сульфатов и других загрязняющих водоемы веществ. В то же время, если сравнивать с июлем, то качество воды улучшилось.

Есть такие превышения:

Ингулец – сухого остатка, хлоридов, сульфатов;

Саксагань – сухого остатка, хлоридов, сульфатов, биохимического и химического потребления кислорода.

Предприятиям Кривого Рога снова напомнили о необходимости соблюдать правила водопользования, указанные в разрешительных документах. Экологи также следят за несанкционированными утечками, в частности, от частных домовладений, загрязняющих водоемы города.

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