В Кривом Роге спасают двух молодых мужчин, которые подорвались на российской мине

В Высокопольской громаде двое мирных людей подорвались на российской мине, сейчас их спасают в больнице Кривого Рога.

Как сообщили в пресс-службе Херсонской ОВА, в поле вблизи села Ивановка двое мужчин, 24 и 18 лет, наткнулись на российскую мину. Она сдетонировала, из-за взрыва местные жители получили тяжелые ранения. Один пострадавший потерял обе ноги, другой получил ранения грудной клетки и минно-взрывные травмы. Оба госпитализированы в больницу в Кривом Роге.

Это пятый случай подрыва мирных людей на российской взрывчатке только за прошлую неделю. Только за семь дней мины, оставленные россиянами, унесли жизнь одного жителя Херсонщины, еще 5 – ранены, – говорится в сообщении Херсонской ОВА.

Отметим: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните на линии “101” или “102”!

Берегите свою жизнь!

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