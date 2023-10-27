В Кривом Роге собаки покусали ребенка: это уже не впервые

В Кривом Роге в Терновском районе две собаки набросились на ребенка и покусали его.
Об этом сообщили местные жители в соцсети.
Отмечается, что собак никто не дразнил, а они просто набросились на ребенка.
Около 18:00 собаки на улице Бирюзова между 7 и 8 домами покусали ребенка. И это не первый случай. Собак никто не дразнил, просто набросились 2 собаки, – написали горожане.
Важно: если вас укусила собака, то нужно обратиться в больницу.
Напомним, ранее мы писали, что в Никополе бродячая лиса напала на домашнюю собаку.
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