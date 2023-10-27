В Кривом Роге собаки покусали ребенка: это уже не впервые

Произошло это вчера, 26 октября, около 18:00.

В Кривом Роге в Терновском районе две собаки набросились на ребенка и покусали его.

Об этом сообщили местные жители в соцсети.

Отмечается, что собак никто не дразнил, а они просто набросились на ребенка.

Около 18:00 собаки на улице Бирюзова между 7 и 8 домами покусали ребенка. И это не первый случай. Собак никто не дразнил, просто набросились 2 собаки, – написали горожане.

Важно: если вас укусила собака, то нужно обратиться в больницу.

Напомним, ранее мы писали, что в Никополе бродячая лиса напала на домашнюю собаку.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: