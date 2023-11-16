В Кривом Роге собака принесла домой человеческую ногу

На место вызвали правоохранителей.

В Кривом Роге собака принесла домой человеческую ногу.

Произошло это в частном секторе Центрально-Городского района. Отмечается, что четырехлапый гулял по частному сектору, в кустах он нашел ногу и принес ее домой.

Об этом сообщает издание “Свои. Кривой Рог”.

Хозяйка животного испугалась и сразу вызвала правоохранителей.

По предварительным данным, полицейские обнаружили и другие части тела. Сейчас они работают на месте происшествия.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: