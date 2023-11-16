В Кривом Роге собака принесла домой человеческую ногу.
Произошло это в частном секторе Центрально-Городского района. Отмечается, что четырехлапый гулял по частному сектору, в кустах он нашел ногу и принес ее домой.
Об этом сообщает издание “Свои. Кривой Рог”.
Хозяйка животного испугалась и сразу вызвала правоохранителей.
По предварительным данным, полицейские обнаружили и другие части тела. Сейчас они работают на месте происшествия.
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