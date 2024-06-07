В Кривом Роге снимут самый большой флаг Украины в городе: причина

На флагштоке, расположенном в парке Героев, будут ремонтировать подъемный и поворотный механизм флага, лебедку и заменят трос. Работы будут выполнять в выходные, 8 и 9 июня. К этому времени сине-желтый флаг снимут.
Об этом сообщили в Администрации коммунального предприятия «Парк культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого» КГР.
Там отметили, что самый большой флагшток установили в Кривом Роге в 2021 году. За это время он повредился, и его нужно обновить.
“Флагшток в парке Героев установлен в 2021 году, является самым большим в городе. За время его эксплуатации возникла необходимость проведения ревизии и ремонта подъемного и поворотного механизмов флага Украины”, — говорится в сообщении администрации.
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