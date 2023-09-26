В Кривом Роге снова прогремел взрыв: комментарий Вилкула

В регионе - воздушная тревога.

Сегодня, 26 сентября, в Кривом Роге около 9:25 прогремел взрыв.

Как позже сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города, все нормально.

Всё нормально. Конкретика позже, – написал он.

Отметим, мониторинговые каналы сообщают, что в городе сработала ПВО. Ждем официальную информацию!

А пока будьте в безопасных местах!

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге россияне ударили по одному из предприятий: вероятно, баллистика.

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