В Кривом Роге снова прогремел взрыв: комментарий Вилкула

Сегодня, 26 сентября, в Кривом Роге около 9:25 прогремел взрыв.
Как позже сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города, все нормально.
Всё нормально. Конкретика позже, – написал он.
Отметим, мониторинговые каналы сообщают, что в городе сработала ПВО. Ждем официальную информацию!
А пока будьте в безопасных местах!
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге россияне ударили по одному из предприятий: вероятно, баллистика.
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Александра Лучка
Автор:
Без паники!
Сегодня, 26 сентября, около 6:25 в Кривом Роге прогремел взрыв.
Сегодня, 26 сентября, около 6:25 в Кривом Роге прогремел взрыв.
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Сегодня ночью, 26 сентября, на улице Мартеновская Чечеловского района горел легковой автомобиль.
Сегодня, 26 сентября, около 6:25 в Кривом Роге прогремел взрыв.
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Сегодня, 26 сентября, около 6:25 в Кривом Роге прогремел взрыв.
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